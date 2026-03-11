Колыванов: «Динамо» — боеспособная команда, ребята бьются и отрабатывают

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался об игре московского «Динамо» под руководством Ролана Гусева. В первых трёх играх весенней части сезона бело-голубые разгромили самарские «Крылья Советов» (4:0) и московские «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

«Мы видели «Динамо», когда Валерий Карпин был главным тренером. Тогда, наверное, была или присутствовала какая-то нервозность у игроков. Говорили разное. Сейчас видно, что команда боеспособная.

Видно, что ребята бьются и отрабатывают. Многое получается. И голы красивые забивают, и физически хорошо готовы. Нгамалё и Тюкавин раскрылись. Гусев — молодец! Тактически угадал с составом. Всё по делу!» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.