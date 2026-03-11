Каррагер — о «Ливерпуле»: дело не только в Слоте, но тренеры несут ответственность

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о возможном увольнении Арне Слота с поста главного тренера мерсисайдцев после поражения от «Галатасарая» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Дело не только в этом поражении, думаю, игра «Ливерпуля» в этом сезоне вызывает у тренера серьёзные опасения. Кажется, я говорил ещё во время основного этапа, что ему нужно что-то сделать, что-то изменить.

Слот перепробовал всё, множество разных способов, но ничего не помогает, и ни на одном этапе этого сезона я не чувствовал, что «Ливерпуль» контролирует ход матча. Либо игра идёт в баскетбол от ворот до ворот, и он пытается это остановить, а потом игра становится медленной, скучной и предсказуемой.

Думаю ли я, что другой тренер мог бы прийти сразу [и всё исправить] с таким составом? Едва ли это кардинально изменит ситуацию. Я действительно считаю, что состав команды, то, как она была сформирована, а именно недостаток вариантов в определённых областях, также является большой проблемой. Так что дело не только в тренере, но, как мы знаем, тренеры несут ответственность», — приводит слова Каррагера ESPN.