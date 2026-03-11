Скидки
Дзюба ответил на слова Зобнина после разгромного поражения «Спартака» от «Динамо»

Дзюба ответил на слова Зобнина после разгромного поражения «Спартака» от «Динамо»
Комментарии

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал слова полузащитника красно-белых Романа Зобнина. После поражения от «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России игрок призвал болельщиков «не возносить «Спартак» после побед и не убивать после поражений».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Очень уважаю Зобнина, но скажу одно. В «Спартаке» с детства учили: кроме первого места, всего остального не существует. Когда выходишь в футболке «Спартака», должен чувствовать и понимать, где находишься. И проигрывать «Динамо» 2:5… Я помню, 1:5 проиграли «Динамо», и при 0:5 меня выпустили на поле. То знаменитое высказывание, когда я сказал в сердцах (Дзюба назвал Унаи Эмери тренеришкой. — Прим. «Чемпионата»), но не знал, что там журналисты снимают.

Не может ни тренер, ни ещё кто-то сказать, что ничего страшного. Когда проигрываешь в дерби так, это страшно. Лучше поругаться, подраться, чем друг друга похвалить и сказать: «Ничего страшного, следующий матч выиграем». Поэтому для меня это страшнее», — сказал Дзюба в интервью «РБ Спорт».

