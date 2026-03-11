Дзюба ответил на слова Зобнина после разгромного поражения «Спартака» от «Динамо»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал слова полузащитника красно-белых Романа Зобнина. После поражения от «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России игрок призвал болельщиков «не возносить «Спартак» после побед и не убивать после поражений».

«Очень уважаю Зобнина, но скажу одно. В «Спартаке» с детства учили: кроме первого места, всего остального не существует. Когда выходишь в футболке «Спартака», должен чувствовать и понимать, где находишься. И проигрывать «Динамо» 2:5… Я помню, 1:5 проиграли «Динамо», и при 0:5 меня выпустили на поле. То знаменитое высказывание, когда я сказал в сердцах (Дзюба назвал Унаи Эмери тренеришкой. — Прим. «Чемпионата»), но не знал, что там журналисты снимают.

Не может ни тренер, ни ещё кто-то сказать, что ничего страшного. Когда проигрываешь в дерби так, это страшно. Лучше поругаться, подраться, чем друг друга похвалить и сказать: «Ничего страшного, следующий матч выиграем». Поэтому для меня это страшнее», — сказал Дзюба в интервью «РБ Спорт».