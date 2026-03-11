«Байер» — «Арсенал»: после первого тайма счёт в матче не открыт

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Байер» (Германия) и «Арсенал» (Англия). Игра проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра выступает Халил Мелер из Турции. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После первого тайма счёт в матче не открыт.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «фармацевты» по сумме двух встреч победили «Олимпиакос» со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «канониры» набрали 24 очка и заняли первое место.

Самые дорогие футболисты: