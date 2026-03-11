Скидки
Главная Футбол Новости

«Не думаю об этом». Вингер «Баварии» Олисе — о шансах на «Золотой мяч»

«Не думаю об этом». Вингер «Баварии» Олисе — о шансах на «Золотой мяч»
Комментарии

Вингер «Баварии» Майкл Олисе прокомментировал свои шансы на завоевание «Золотого мяча». В этом сезоне 24-летний футболист провёл 37 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 26 результативных передач.

«Я не сосредоточен на этом, в этом сезоне ещё предстоит провести достаточно много матчей. Если это произойдёт, было бы неплохо, но на самом деле я сейчас не думаю об этом.

На первом месте стоят трофеи, команда, а что будет, то будет», – приводит слова Олисе RMC Sport.

Вчера, 10 марта, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» встретилась с «Аталантой» и одержала победу со счётом 6:1. Олисе отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12'     0:2 Олисе – 22'     0:3 Гнабри – 25'     0:4 Джексон – 52'     0:5 Олисе – 64'     0:6 Мусиала – 67'     1:6 Пашалич – 90+3'    
Майкл Олисе признан игроком месяца в Бундеслиге за январь
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
