«Не думаю об этом». Вингер «Баварии» Олисе — о шансах на «Золотой мяч»
Вингер «Баварии» Майкл Олисе прокомментировал свои шансы на завоевание «Золотого мяча». В этом сезоне 24-летний футболист провёл 37 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 26 результативных передач.
«Я не сосредоточен на этом, в этом сезоне ещё предстоит провести достаточно много матчей. Если это произойдёт, было бы неплохо, но на самом деле я сейчас не думаю об этом.
На первом месте стоят трофеи, команда, а что будет, то будет», – приводит слова Олисе RMC Sport.
Вчера, 10 марта, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» встретилась с «Аталантой» и одержала победу со счётом 6:1. Олисе отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12' 0:2 Олисе – 22' 0:3 Гнабри – 25' 0:4 Джексон – 52' 0:5 Олисе – 64' 0:6 Мусиала – 67' 1:6 Пашалич – 90+3'
