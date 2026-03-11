«Не думаю об этом». Вингер «Баварии» Олисе — о шансах на «Золотой мяч»

Вингер «Баварии» Майкл Олисе прокомментировал свои шансы на завоевание «Золотого мяча». В этом сезоне 24-летний футболист провёл 37 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 26 результативных передач.

«Я не сосредоточен на этом, в этом сезоне ещё предстоит провести достаточно много матчей. Если это произойдёт, было бы неплохо, но на самом деле я сейчас не думаю об этом.

На первом месте стоят трофеи, команда, а что будет, то будет», – приводит слова Олисе RMC Sport.

Вчера, 10 марта, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» встретилась с «Аталантой» и одержала победу со счётом 6:1. Олисе отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.