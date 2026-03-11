«Карпин не был днищем, «Динамо» — не его команда». Мария Орзул — о тренере

Журналистка Мария Орзул высказалась о периоде работы главного тренера сборной России Валерия Карпина в московском «Динамо», а также объяснила смысл своего вопроса про поход за трофеями вратарю команды Курбану Расулову.
«С Карпиным мы общались о «Динамо» на матче ЦСКА — «Динамо». Логично? Кто-то рефлексирует: «Почему у меня не получилось с клубом?» Иной тренер просто идёт дальше, как и делает Валерий Георгиевич. Про трофей я переспросила, потому что подумала, Писарев спрашивает про чемпионат.
Карпин не был днищем, Карпин — тренер национальной команды. Но бывает так, что не складывается, не идёт. И Карпин нашёл в себе силы и мудрость вовремя для себя понять, что «Динамо» — не его команда. Так бывает», — написала Орзул в комментарии под постом в телеграм-канале бело-голубых.
