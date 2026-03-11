Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Карпин не был днищем, «Динамо» — не его команда». Мария Орзул — о тренере

Журналистка Мария Орзул высказалась о периоде работы главного тренера сборной России Валерия Карпина в московском «Динамо», а также объяснила смысл своего вопроса про поход за трофеями вратарю команды Курбану Расулову.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«С Карпиным мы общались о «Динамо» на матче ЦСКА — «Динамо». Логично? Кто-то рефлексирует: «Почему у меня не получилось с клубом?» Иной тренер просто идёт дальше, как и делает Валерий Георгиевич. Про трофей я переспросила, потому что подумала, Писарев спрашивает про чемпионат.

Карпин не был днищем, Карпин — тренер национальной команды. Но бывает так, что не складывается, не идёт. И Карпин нашёл в себе силы и мудрость вовремя для себя понять, что «Динамо» — не его команда. Так бывает», — написала Орзул в комментарии под постом в телеграм-канале бело-голубых.

Новости. Футбол
