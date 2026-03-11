Ханс-Дитер Флик спас ребёнка от давки во время встречи с болельщиками «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик спас юного болельщика сине-гранатовых от давки после встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и закончилась вничью со счётом 1:1.

Фанаты каталонского клуба собрались после игры с английской командой, чтобы получить автографы от футболистов «блауграны». В один момент ребёнок выпал из толпы и оказался зажат между ограждениями. Немецкий наставник увидел это и незамедлительно помог мальчику.

Ответная встреча команд пройдёт в Испании, на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Игра состоится 18 марта в 20:45 мск.