Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Ханс-Дитер Флик спас ребёнка от давки во время встречи с болельщиками «Барселоны»

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик спас юного болельщика сине-гранатовых от давки после встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и закончилась вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86'     1:1 Ямаль – 90+6'    

Фанаты каталонского клуба собрались после игры с английской командой, чтобы получить автографы от футболистов «блауграны». В один момент ребёнок выпал из толпы и оказался зажат между ограждениями. Немецкий наставник увидел это и незамедлительно помог мальчику.

Ответная встреча команд пройдёт в Испании, на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Игра состоится 18 марта в 20:45 мск.

