Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик: мы смотрим на всё с оглядкой на долгосрочную перспективу

Тренер «МЮ» Кэррик: мы смотрим на всё с оглядкой на долгосрочную перспективу
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о предстоящем матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эта игра важна, очень ждём её. Мы смогли оказаться в хорошем положении, предыдущие два месяца прошли с позитивом, хотим использовать это как фундамент. Подходим к этому матчу после поражения, но так бывает, за последние несколько недель практически все команды прошли через подобное. Такова эта лига, смотрим на всё с оглядкой на долгосрочную перспективу и пониманием, в чём можем стать сильнее.

Парни снова очень усердно занимались на тренировке, они с нетерпением ждут матча», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».

Материалы по теме
Юлиан Нагельсман не возглавит «Манчестер Юнайтед» — Manchester Evening News
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android