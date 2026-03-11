Тренер «МЮ» Кэррик: мы смотрим на всё с оглядкой на долгосрочную перспективу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о предстоящем матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

«Эта игра важна, очень ждём её. Мы смогли оказаться в хорошем положении, предыдущие два месяца прошли с позитивом, хотим использовать это как фундамент. Подходим к этому матчу после поражения, но так бывает, за последние несколько недель практически все команды прошли через подобное. Такова эта лига, смотрим на всё с оглядкой на долгосрочную перспективу и пониманием, в чём можем стать сильнее.

Парни снова очень усердно занимались на тренировке, они с нетерпением ждут матча», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».