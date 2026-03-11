Скидки
Защитник «МЮ» Магуайр: Линделёф был оценён не в полной мере, когда играл за нашу команду

Защитник «МЮ» Магуайр: Линделёф был оценён не в полной мере, когда играл за нашу команду
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр перед матчем 30-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» высказался о защитнике бирмингемцев Викторе Линделёфе, который ранее тоже выступал за манкунианцев.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
«Считаю, что Виктор — замечательный футболист. Думаю, он был оценён не в полной мере, когда выступал за нашу команду, хоть и провёл за нас так много матчей. Линделёф очень здорово за нас играл, мы отлично понимали друг друга на поле.

Насколько помню, в первый год [нашей с Виктором совместной игры в обороне] провели наибольшее количество «сухих» игр в Европе, а на второй год по этому показателю были вторыми-третьими. Мы оборонялись качественно. Возможно, я провёл наибольшее количество матчей с Виктором, наши взаимоотношения на поле были такими же крепкими, как и со всеми в команде», — приводит слова Магуайра официальный сайт «красных дьяволов».

