Игора Тудора не уволят из «Тоттенхэма» до игры с «Ливерпулем» – ESPN

Игора Тудора не уволят из «Тоттенхэма» до игры с «Ливерпулем» – ESPN
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор останется на своём посту до матча с «Ливерпулем» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает ESPN.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, хорватский специалист не будет уволен до игры с мерсисайдцами. Однако руководство лондонского клуба обеспокоено положением команды в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» опережают зону вылета всего на одно очко.

Под руководством Тудора «Тоттенхэм» проиграл все четыре матча, разгромно уступив в дерби «Арсеналу» (1:4) и мадридскому «Атлетико» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов, и с менее крупным счётом оступившись в играх с «Кристал Пэлас» (1:3) и «Фулхэмом» (1:2).

«Тоттенхэм» играет в ЛЧ, но правда вылетит из АПЛ? Такой жуткой серии не было более 50 лет
«Тоттенхэм» играет в ЛЧ, но правда вылетит из АПЛ? Такой жуткой серии не было более 50 лет
