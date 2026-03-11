«Проведём работу над ошибками». Орзул — о критике после матча ЦСКА — «Динамо»

Телеведущая Мария Орзул прокомментировала работу на матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» разгромило ЦСКА (4:1). После игры пресс-служба бело-голубых высмеяла работу журналистов и их вопросы голкиперу команды Курбану Расулову.
«Любой здравомыслящий человек скажет, что флэш после дерби был провальным», — заявил один из болельщиков «Динамо».
«В следующий раз сделаем лучше и проведём работу над ошибками», — написала Орзул в комментарии под постом в телеграм-канале бело-голубых.
Во время интервью Орзул дважды задала вопрос Расулову про атмосферу в команде после увольнения с поста главного тренера российского специалиста Валерия Карпина, поинтересовалась, когда команда пойдёт за трофеем, а завершила беседу пожеланием вратарю беречь пятую точку.
- 11 марта 2026
-
22:16
-
22:02
-
22:00
-
21:56
-
21:54
-
21:52
-
21:50
-
21:47
-
21:44
-
21:37
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:20
-
21:11
-
20:57
-
20:50
-
20:47
-
20:28
-
20:25
-
20:25
-
20:16
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:43
-
19:37
-
19:30
-
19:27
-
19:27