«Проведём работу над ошибками». Орзул — о критике после матча ЦСКА — «Динамо»

Телеведущая Мария Орзул прокомментировала работу на матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» разгромило ЦСКА (4:1). После игры пресс-служба бело-голубых высмеяла работу журналистов и их вопросы голкиперу команды Курбану Расулову.

«Любой здравомыслящий человек скажет, что флэш после дерби был провальным», — заявил один из болельщиков «Динамо».

«В следующий раз сделаем лучше и проведём работу над ошибками», — написала Орзул в комментарии под постом в телеграм-канале бело-голубых.

Во время интервью Орзул дважды задала вопрос Расулову про атмосферу в команде после увольнения с поста главного тренера российского специалиста Валерия Карпина, поинтересовалась, когда команда пойдёт за трофеем, а завершила беседу пожеланием вратарю беречь пятую точку.