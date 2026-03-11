Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Проведём работу над ошибками». Орзул — о критике после матча ЦСКА — «Динамо»

Комментарии

Телеведущая Мария Орзул прокомментировала работу на матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» разгромило ЦСКА (4:1). После игры пресс-служба бело-голубых высмеяла работу журналистов и их вопросы голкиперу команды Курбану Расулову.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Любой здравомыслящий человек скажет, что флэш после дерби был провальным», — заявил один из болельщиков «Динамо».

«В следующий раз сделаем лучше и проведём работу над ошибками», — написала Орзул в комментарии под постом в телеграм-канале бело-голубых.

Во время интервью Орзул дважды задала вопрос Расулову про атмосферу в команде после увольнения с поста главного тренера российского специалиста Валерия Карпина, поинтересовалась, когда команда пойдёт за трофеем, а завершила беседу пожеланием вратарю беречь пятую точку.

Комментарии
