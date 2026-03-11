«Реал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступит Маурицио Мариани (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Менди, Хёйсен, Вальверде, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Гюлер, Питарч, Диас.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Диаш, Гехи, О'Райли, Хусанов, Силва, Родри, Доку, Савио, Семеньо, Холанд.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.