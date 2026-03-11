«Будё-Глимт» — «Спортинг»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Будё-Глимт» (Норвегия) и «Спортинг» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречу обслужит Иван Кружляк из Словакии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Будё-Глимт»: Хайкин, Шёвольд, Бёртуфт, Гундерсен, Бьёркан, Эвьен, Берг, Брунстад, Бломберг, Хёг, Хауге.

«Спортинг»: Силва, Фреснеда, Инасиу, Ваяннидис, Дьоманде, Катамо, Симойнш, Тринкан, Юльманн, Гильерме, Суарес.

«Спортинг» квалифицировался в 1/8 финала главного клубного турнира Европы, заняв седьмое место в турнирной таблице общего этапа. «Будё-Глимт» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив на стадии плей-офф итальянский «Интер» (3:1, 2:1).