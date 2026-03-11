Клопп может возглавить национальную команду Германии после ЧМ-2026 — Bild

Немецкий экс-тренер Юрген Клопп может возглавить сборную Германии после ЧМ-2026. В данный момент национальную команду тренирует Юлиан Нагельсманн, однако его будущее на посту тренера может оказаться под угрозой, если сборная не покажет достойных результатов на чемпионате мира. Об этом сообщает Bild.

Сборная Германии выиграла первенство планеты в 2014 году, но на турнирах 2018 и 2022 годов не смогла выйти из группы. Ожидания от предстоящего чемпионата высоки, требования к Нагельсманну серьёзные, считает источник.

Ранее сообщалось, что в компании Red Bull недовольны результатами работы Юргена Клоппа на посту главы глобального футбольного подразделения. Юрген Клопп занимает эту должность с 2025 года. Однако Red Bull не станет препятствовать его возвращению к тренерской деятельности грядущим летом. В последние недели Клоппа также связывают с мадридским «Реалом».