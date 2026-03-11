Мажич заявил, что судья ошибочно не удалил игрока «Краснодара» в матче с ЦСКА

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич разобрал эпизод с голом ЦСКА на 90+3-й минуте матча 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:1) и заявил, что судья Алексей Сухой ошибочно не удалил полузащитника Дугласа Аугусто.

— Это наша ошибка. Этого никто не ожидал. У тебя есть идея ударить игрока — это агрессивное поведение, это красная карточка.

— А если бы здесь не было гола… Это пенальти и красная карточка?

— Пенальти и красная карточка. Здесь гол и сейчас, как мы думаем, проверили быстро, не было ли там нарушения в атакующей фазе.

— Сухой хорошо отработал матч ЦСКА — «Краснодар»?

— Могу сказать, что в целом да, — заявил Мажич в эфире «Матч ТВ».