Мажич заявил, что судья ошибочно не удалил игрока «Краснодара» в матче с ЦСКА
Поделиться
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич разобрал эпизод с голом ЦСКА на 90+3-й минуте матча 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:1) и заявил, что судья Алексей Сухой ошибочно не удалил полузащитника Дугласа Аугусто.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
— Это наша ошибка. Этого никто не ожидал. У тебя есть идея ударить игрока — это агрессивное поведение, это красная карточка.
— А если бы здесь не было гола… Это пенальти и красная карточка?
— Пенальти и красная карточка. Здесь гол и сейчас, как мы думаем, проверили быстро, не было ли там нарушения в атакующей фазе.
— Сухой хорошо отработал матч ЦСКА — «Краснодар»?
— Могу сказать, что в целом да, — заявил Мажич в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
22:20
-
22:16
-
22:02
-
22:00
-
21:56
-
21:54
-
21:52
-
21:50
-
21:47
-
21:44
-
21:37
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:20
-
21:11
-
20:57
-
20:50
-
20:47
-
20:28
-
20:25
-
20:25
-
20:16
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:43
-
19:37
-
19:30
-
19:27