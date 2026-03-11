Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Мажич заявил, что судья ошибочно не удалил игрока «Краснодара» в матче с ЦСКА

Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич разобрал эпизод с голом ЦСКА на 90+3-й минуте матча 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:1) и заявил, что судья Алексей Сухой ошибочно не удалил полузащитника Дугласа Аугусто.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

— Это наша ошибка. Этого никто не ожидал. У тебя есть идея ударить игрока — это агрессивное поведение, это красная карточка.

— А если бы здесь не было гола… Это пенальти и красная карточка?
— Пенальти и красная карточка. Здесь гол и сейчас, как мы думаем, проверили быстро, не было ли там нарушения в атакующей фазе.

— Сухой хорошо отработал матч ЦСКА — «Краснодар»?
— Могу сказать, что в целом да, — заявил Мажич в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
