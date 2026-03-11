Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Экс-игрок сборной Ирана: в женской команде всегда было такое давление

Комментарии

Бывший защитник сборной Ирана Мохаммад Тагави рассказал о постоянном давлении на женскую сборную страны на фоне скандала с футболистками национальной команды.

«Стратегия режима работала в двух направлениях. Если ты был известным игроком, давления никогда не было. Тебе давали преимущества, такие как деньги, выгодные условия для покупки земли… Это были взятки.

Если ты был менее известен, говорили: «Мы посадим тебя в тюрьму, не позволим тебе играть в футбол, убьём твою семью». И в женской команде всегда было такое давление.

Они также могли попытаться завербовать футболиста внутри команды. Они платили ему за то, чтобы он рассказывал, что говорят игроки, что происходит внутри команды, предупреждал о любых планах», – приводит слова Тагави New York Times.

Напомним, 9 марта стало известно, что пять игроков женской сборной Ирана сбежали из расположения команды после вылета из Кубка Азии, который проходит в Австралии. Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток за то, что они не исполнили национальный гимн на одном из матчей, отметив: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этих событий FIFPro обратилась к ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (AFC) с просьбой обеспечить безопасность футболисток.

Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
