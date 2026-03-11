Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карлос Вела стал совладельцем «Лос-Анджелеса», за который играл

Карлос Вела стал совладельцем «Лос-Анджелеса», за который играл
Комментарии

Бывший нападающий сборной Мексики Карлос Вела стал совладельцем «Лос-Анджелеса» из МЛС, за который ранее выступал. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Калифорнии.

«Лос-Анджелес» всегда был для меня больше, чем просто клуб — это мой дом. С самого первого дня мы поставили перед собой цель создать нечто особенное для Лос-Анджелеса, невероятно горжусь тем, чего мы достигли вместе. Стать совладельцем — это честь и ответственность, к которой я отношусь серьёзно. Рад продолжать поддерживать клуб, наших игроков и наших болельщиков на пути в будущее», — приводит слова Велы сайт чёрно-золотых.

В составе «Лос-Анджелеса» Вела дважды выигрывал регулярный чемпионат МЛС и один раз — Кубок МЛС.

Материалы по теме
Гризманн: моя мечта — выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Кубок Испании с «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android