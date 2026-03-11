Карлос Вела стал совладельцем «Лос-Анджелеса», за который играл

Бывший нападающий сборной Мексики Карлос Вела стал совладельцем «Лос-Анджелеса» из МЛС, за который ранее выступал. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Калифорнии.

«Лос-Анджелес» всегда был для меня больше, чем просто клуб — это мой дом. С самого первого дня мы поставили перед собой цель создать нечто особенное для Лос-Анджелеса, невероятно горжусь тем, чего мы достигли вместе. Стать совладельцем — это честь и ответственность, к которой я отношусь серьёзно. Рад продолжать поддерживать клуб, наших игроков и наших болельщиков на пути в будущее», — приводит слова Велы сайт чёрно-золотых.

В составе «Лос-Анджелеса» Вела дважды выигрывал регулярный чемпионат МЛС и один раз — Кубок МЛС.