Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи пропустит матч ЛЧ с «Челси» из-за ситуации в Катаре — Хоукинс

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не будет присутствовать на матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси», который пройдёт сегодня, 11 марта. Как сообщил журналист Фабрис Хоукинс в социальной сети Х, Аль-Хелаифи принял решение остаться в Катаре из-за ситуации в регионе.

При этом руководитель парижского клуба провёл переговоры с тренером Луисом Энрике и спортивным советником Луишем Кампушем.

Катар также затронут боевыми действиями, которые начались после того, как США начали военную операцию против Ирана. Матч между «ПСЖ» и «Челси» состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи в 23:00 мск.