Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи пропустит матч ЛЧ с «Челси» из-за ситуации в Катаре — Хоукинс

Комментарии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не будет присутствовать на матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси», который пройдёт сегодня, 11 марта. Как сообщил журналист Фабрис Хоукинс в социальной сети Х, Аль-Хелаифи принял решение остаться в Катаре из-за ситуации в регионе.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
При этом руководитель парижского клуба провёл переговоры с тренером Луисом Энрике и спортивным советником Луишем Кампушем.

Катар также затронут боевыми действиями, которые начались после того, как США начали военную операцию против Ирана. Матч между «ПСЖ» и «Челси» состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи в 23:00 мск.

«ПСЖ» готовит трансфер Энцо Фернандеса из «Челси» после Лиги чемпионов — The Touchline
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
