Генсек РФС — о возможном отстранении сборной США: мы за одинаковые принципы

Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, повлияли ли события на Ближнем Востоке на возможное снятие бана с России.

— Если отойти от судейства, то ещё одна важная и глобальная тема — конфликт на Ближнем Востоке, на который никак не отреагировала ФИФА. Вас это не удивляет?
— Лучше всего на этот вопрос ответил наш министр спорта Михаил Дегтярёв. Он поддержал заявление МОК, сказав, что лёд тронулся, спорт является мостом в построении конструктивных отношений между странами. Надеемся, что МОК, ФИФА, УЕФА и национальные федерации обратят внимание на это заявление и сделают правильные выводы.

— То есть для России ситуация с отсутствием отстранения США может сыграть в плюс?
— Мы считаем наше отстранение незаконным — нарушены базовые принципы организаций ФИФА и УЕФА. Есть правила, согласно которым футбол находится вне политики, а государство не имеет права вмешиваться в дела футбольной организации. Всё это нарушено.

Через спорт выстраиваются отношения — это мягкая дипломатия. Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно и должны быть возвращены безоговорочно — без каких-либо условий, — приводит слова Митрофанова «Спорт-экспресс».

Напомним, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Израиль и США наносят удары по Ирану, а исламская республика отвечает на них атаками по Израилю и базам США в ОАЭ и других странах. При этом в нынешнем году в США, Канаде и Мексике должен пройти чемпионат мира по футболу.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

