«Боруссия» до 2030 года продлила контракт с игроком, которым интересовались «Челси» и «МЮ»

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с полузащитником сборной Германии Феликсом Нмечей. Как сообщает официальный сайт немецкой команды, новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Ранее интерес к Нмече приписывали клубам английской Премьер-лиги. Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд

Феликс Нмеча выступает за дортмундскую «Боруссию» с июля 2023 года. Ранее он защищал цвета «Вольфсбурга» и молодёжных команд «Манчестер Сити», воспитанником которого является. В текущем сезоне в активе игрока пять голов и три результативные передачи в 38 играх.

