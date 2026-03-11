Скидки
«Байер» — «Арсенал»: Андрих вывел хозяев поля вперёд на 46-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Байер» (Германия) и «Арсенал» (Англия). Игра проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра выступает Халил Мелер из Турции. На данный момент счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
2-й тайм
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Андрих – 46'    

Счёт открыл на 46-й минуте полузащитник «Байера» Роберт Андрих.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «фармацевты» по сумме двух встреч победили «Олимпиакос» со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «канониры» набрали 24 очка и заняли первое место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
