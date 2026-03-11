Родриго Гоэс поддержал «Реал» перед матчем с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс сделал публикацию в социальных сетях перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 11 марта. Родриго перенёс операцию после травмы и не сможет помочь команде. Ожидается, что восстановление игрока займёт до 10 месяцев.

«В футболе всё меняется очень быстро, но есть моменты, которые навсегда остаются в нашей памяти! Желание быть на поле во время такой игры огромно, но сегодня я болею и поддерживаю! Всегда с вами. Вперёд, [«Реал»] Мадрид!» — написал Родриго Гоэс в своём аккаунте в социальной сети.

Стоит отметить, что в 10 матчах с «Манчестер Сити» на счету Родриго пять забитых мячей и два ассиста.