Футбол

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 10-м матче подряд

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 10-м матче подряд
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Тем самым россиянин сыграет 10-ю встречу подряд в стартовом составе парижан во всех турнирах. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Сафонов регулярно выходит в стартовом составе «ПСЖ» с 28 января. Тогда французский клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1). С тех пор россиянин был основным вратарём во встречах со «Страсбургом» (2:1), «Марселем» (5:0), «Ренном» (1:3), «Метцем» (3:0) и «Гавром» (1:0). Также голкипер трижды встречался с «Монако», в Лиге чемпионов (3:2, 2:2) и в чемпионате Франции (1:3).

Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

