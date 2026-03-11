Скидки
Мажич — об отмене гола «Балтики» в матче с «Зенитом»: VAR‑судья правильно нарисовал линии

Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что арбитр Алексей Сухой правильно отменил гол защитника «Балтики» Кевина Андраде в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).

«По матчу «Зенит» — «Балтика». Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии. VAR‑судья правильно нарисовал линии с офсайд‑камеры, потому что с тактической это сделать невозможно. И тактическая камера показала — Денис Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Может быть, если бы он обладал более быстрой реакцией, он всё равно смог бы отразить удар, но мы этого не знаем — это уже философия», — сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

