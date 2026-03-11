Болельщик «Барселоны» перепутал стадион «Ньюкасла» с ареной клуба третьего дивизиона

Болельщик «Барселоны» не смог посетить гостевой матч своей команды с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Сент-Джеймс Парк», поскольку перепутал города и прибыл на одноимённую арену, на которой играет «Эксетер Сити» из третьего дивизиона.

«Это была история, написанная двумя городами, и два совершенно разных стадиона для болельщика «Барселоны», который прошлым вечером посетил не тот стадион «Сент-Джеймс Парк».

Любитель футбола из Испании, проделавший путь из Лондона в Девон, пересёк турникет трибуны Адама Стэнсфилда в ожидании игры с «Ньюкасл Юнайтед». Он осознал свою ошибку лишь в тот момент, когда показал свой билет работникам стадиона.

Но в тот вечер ему удалось посмотреть футбол — персонал клуба «Эксетер Сити» оформил для него пропуск на игру с «Линкольном» под огнями световых мачт настоящего стадиона «Сент-Джеймс Парк»!» — сказано в официальном аккаунте «Эксетер Сити» в социальной сети X.