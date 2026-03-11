Скидки
В РФС отреагировали на судейские ошибки после рестарта чемпионата России

В РФС отреагировали на судейские ошибки после рестарта чемпионата России
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о работе судей Мир Российской Премьер-Лиги в весенней части сезона.

— Максим Львович, одна из главных тем после рестарта — судейство. Как вы его оцениваете?
— Во всех лигах после возобновления чемпионата происходят спорные моменты. Да, были резонансные эпизоды, которые получили и оценку со стороны руководителя нашего департамента судейства. Обратная коммуникация судьям дана. В зависимости от [дальнейших] решений или ошибок будет проводиться соответствующая работа.

Случались и моменты, когда арбитр принимал верное решение, а помощник допускал методическую ошибку — убеждал судью в обратном. Ведём работу. Понимаю, что в концовке сезона этот вопрос будет ещё напряженнее.

— Вы обсуждали с руководителем департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем работу арбитров?
— Разговор был, все вопросы мы разобрали. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше. А решения, которые принимают судьи, понятно разъяснялись. Милорад Мажич понимает ситуацию и контролирует её, — приводит слова Митрофанова «Спорт-экспресс».

