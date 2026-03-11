Радимов: Соболева за весенний отрезок сезона надо похвалить

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов оценил нынешний уровень игры нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, а также высказался о его шансах преодолеть отметку в 20 забитых голов за сезон и выиграть спор.

«Ну нет, до 20 мячей ещё «мешок» надо забить… Но я хочу сказать про другое: Соболева сейчас нещадно критикуют, технические проблемы у него, конечно, существуют, это факт. Но он вышел в трёх матчах весны — и дважды забил. Так что как к нападающему по большому счету вопросов к нему быть не должно. А вот должны быть вопросы к тому же Дурану, который ещё ничего не забил. А Соболева за этот отрезок надо похвалить», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В 26 матчах текущего клубного сезона Соболев забил семь голов и отдал две голевые передачи.