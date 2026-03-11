Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Челси»: Брэдли Баркола открыл счёт на 10-й минуте

«ПСЖ» — «Челси»: Брэдли Баркола открыл счёт на 10-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» (Франция) и «Челси» (Англия). Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра выступает Алехандро Эрнандес. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Перерыв
2 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Брэдли Баркола на 10-й минуте.

Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место.«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
