Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будё-Глимт» — «Спортинг»: Брунстад вывел хозяев вперёд ударом с пенальти на 32-й минуте

«Будё-Глимт» — «Спортинг»: Брунстад вывел хозяев вперёд ударом с пенальти на 32-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Будё-Глимт» (Норвегия) и «Спортинг» (Португалия). Команды играют на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Иван Кружляк из Словакии. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Перерыв
2 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Брунстад – 32'     2:0 Бломберг – 45+1'    

На 32-й минуте полузащитник Сондре Брунстад ударом с пенальти вывел норвежцев вперёд.

«Спортинг» квалифицировался в 1/8 финала главного клубного турнира Европы, заняв седьмое место в турнирной таблице общего этапа. «Будё-Глимт» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив на стадии плей-офф итальянский «Интер» (3:1, 2:1).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события четверга: Лига Европы, «Филадельфия» — «Вашингтон» в НХЛ, лыжи и НБА
Топ-события четверга: Лига Европы, «Филадельфия» — «Вашингтон» в НХЛ, лыжи и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android