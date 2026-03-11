Вратарь «Тоттенхэма» Антонин Кински высказался после провального матча с «Атлетико»

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Антонин Кински-младший высказался после замены на 17-й минуте в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (2:5). К 15-й минуте встречи голкипер пропустил три гола, два из которых состоялись в результате его ошибок.

«Спасибо за сообщения. От мечты к кошмару и снова к мечте. До скорого», – написал Кински в своём аккаунте в социальных сетях.

Матч с «Атлетико» стал для Кински-младшего первым за карьеру в основном турнире Лиги чемпионов. Отец чешского голкипера Антонин Кински-старший с 2004 по 2010 год провёл семь сезонов в составе раменского «Сатурна».