Вратарь «Тоттенхэма» Антонин Кински высказался после провального матча с «Атлетико»
Поделиться
Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Антонин Кински-младший высказался после замены на 17-й минуте в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (2:5). К 15-й минуте встречи голкипер пропустил три гола, два из которых состоялись в результате его ошибок.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Альварес – 15' 4:0 Ле Норман – 22' 4:1 Порро – 26' 5:1 Альварес – 55' 5:2 Соланке – 76'
«Спасибо за сообщения. От мечты к кошмару и снова к мечте. До скорого», – написал Кински в своём аккаунте в социальных сетях.
Матч с «Атлетико» стал для Кински-младшего первым за карьеру в основном турнире Лиги чемпионов. Отец чешского голкипера Антонин Кински-старший с 2004 по 2010 год провёл семь сезонов в составе раменского «Сатурна».
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
23:47
-
23:45
-
23:42
-
23:42
-
23:38
-
23:34
-
23:30
-
23:30
-
23:23
-
23:16
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:40
-
22:34
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:02
-
22:00
-
21:56
-
21:54
-
21:52
-
21:50
-
21:47
-
21:44
-
21:37
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:20
-
21:11