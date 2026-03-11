Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Елагин высказался о ничьей «Арсенала» с «Байером» в ЛЧ и пенальти на 89-й минуте

Александр Елагин высказался о ничьей «Арсенала» с «Байером» в ЛЧ и пенальти на 89-й минуте
Комментарии

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о ничьей «Арсенала» с «Байером» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра выступил Халил Мелер из Турции.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Андрих – 46'     1:1 Хаверц – 89'    

«Тяжёлая, трудовая, не без доли везения ничья «Арсенала» с упорным «Байером». Пенальти — 100-процентный. Игрок «Байера» телом зацепил левую ногу Мадуэке. Так что не надо говорить о «левом» пенальти. Надо говорить о грубейшей ошибке защитников и вратаря при голе «Байера». Вот тут есть о чём думать Артете», — написал Елагин в телеграм-канале.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится во вторник, 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Материалы по теме
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android