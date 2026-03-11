Александр Елагин высказался о ничьей «Арсенала» с «Байером» в ЛЧ и пенальти на 89-й минуте

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о ничьей «Арсенала» с «Байером» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра выступил Халил Мелер из Турции.

«Тяжёлая, трудовая, не без доли везения ничья «Арсенала» с упорным «Байером». Пенальти — 100-процентный. Игрок «Байера» телом зацепил левую ногу Мадуэке. Так что не надо говорить о «левом» пенальти. Надо говорить о грубейшей ошибке защитников и вратаря при голе «Байера». Вот тут есть о чём думать Артете», — написал Елагин в телеграм-канале.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится во вторник, 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.