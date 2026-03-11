Скидки
Футбол

Нападающий «Ман Сити» Семеньо, ранее игравший в нон-лиге, дебютировал в Лиге чемпионов

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА в первом матче 1/8 финала турнира с «Реалом». Это второй футболист в истории, сыгравший в нон-лиге, во всех четырёх профессиональных английских дивизионах и в главном турнире Старого Света.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Перерыв
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

Ранее Семеньо выступал за «Бристоль Сити», «Бат Сити», «Ньюпорт Каунти», «Сандерленд» и «Борнмут», а прошлой зимой пополнил состав «горожан».

Что примечательно, ранее подобное достижение покорялось только бывшему футболисту сборной Ирландии Стиву Финнану, который в составе «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005, а в сезоне-2006/2007 дошёл до финала турнира.

