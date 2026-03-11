Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Форвард «Байера» Кофане стал вторым самым молодым игроком клуба в плей-офф ЛЧ

Форвард «Байера» Кофане стал вторым самым молодым игроком клуба в плей-офф ЛЧ
Комментарии

Нападающий леверкузенского «Байера» Кристиан Кофане вошёл в историю Лиги чемпионов, став вторым самым молодым игроком из Камеруна и «Байера», вышедшим в стартовом составе на матч в плей-офф, сообщает статистический портал Squawka в соцсети Х. В среду, 11 марта, он вышел в стартовом составе «Байера» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Андрих – 46'     1:1 Хаверц – 89'    

В возрасте 19 лет и 228 дней камерунец стал вторым самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов за «Байер». Он уступает только форварду Каю Хаверцу, который дебютировал в матче с мадридским «Атлетико» в 2017 году, когда ему было всего 17 лет и 255 дней.

Кроме того, Кофане стал вторым самым молодым игроком из Камеруна, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф. Рекорд принадлежит экс-защитнику Жоэлю Матипу, который вышел на поле в возрасте 19 лет и 191 дня.

