«Искусство отскока». Журавель — о ничьей «Арсенала» с «Байером» в Лиге чемпионов

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о ничьей в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Арсеналом» и «Байером» (1:1). Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра выступил Халил Мелер из Турции.

«Искусство отскока. «Арсенал» то ли ленивый, то ли просто тяжёлый. Короче, давно не та команда, ради которой врубаешь трансляцию. Но слишком уж много лузерства накопил «Арсенал» тогда, когда у него был фестивальный футбол. Так что пусть будет, как есть. Главное, чтобы это был путь к трофею, а не просто помучить всех вокруг», — написал Журавель в телеграм-канале.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится во вторник, 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.