Футбол Новости

«Искусство отскока». Журавель — о ничьей «Арсенала» с «Байером» в Лиге чемпионов

«Искусство отскока». Журавель — о ничьей «Арсенала» с «Байером» в Лиге чемпионов
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о ничьей в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Арсеналом» и «Байером» (1:1). Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра выступил Халил Мелер из Турции.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Андрих – 46'     1:1 Хаверц – 89'    

«Искусство отскока. «Арсенал» то ли ленивый, то ли просто тяжёлый. Короче, давно не та команда, ради которой врубаешь трансляцию. Но слишком уж много лузерства накопил «Арсенал» тогда, когда у него был фестивальный футбол. Так что пусть будет, как есть. Главное, чтобы это был путь к трофею, а не просто помучить всех вокруг», — написал Журавель в телеграм-канале.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится во вторник, 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

