«Реал» — «Манчестер Сити»: Вальверде оформил дубль на 27-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Реал» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия). Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). На данный момент счёт 2:0 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте Федерико Вальверде оформил дубль. Ранее, на 20-й минуте, Вальверде открыл счёт в этой игре и вывел «сливочных» вперёд, голевую передачу отдал вратарь Тибо Куртуа.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.