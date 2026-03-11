«ПСЖ» — «Челси»: Дембеле вывел вперёд парижан после сейва Сафонова на 40-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» (Франция) и «Челси» (Англия). Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес. Счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард Усман Дембеле вывел вперёд парижан на 40-й минуте. Отметим, что атака началась с сейва Матвея Сафонова. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Брэдли Баркола на 10-й минуте. Защитник лондонцев Мало Гюсто сравнял счёт на 28-й минуте.

Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место.«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.