Экс-игрок «Челси» раскритиковал «Арсенал» за зависимость от стандартов

Экс-футболист «Челси» Джон Оби Микел подверг критике стиль игры «Арсенала». Бывший игрок отметил, что лондонский клуб слишком полагается на стандартные положения и пытается обманом выиграть Премьер-лигу. По словам нигерийца, команда под руководством Микеля Артеты использует запрещённые приёмы при розыгрыше угловых ударов.

«Ты потратил почти миллиард, Микель Артета, и говоришь мне, что единственный способ побеждать — это угловые? Это смешно. Я смотрел матч с «Челси»: Деклан Райс хватал защитника, не давая ему прыгнуть. Нужно остановить это, иначе все команды начнут так делать. Победы «Арсенала» уродливы», — приводит слова экс-игрока talkSPORT.

Бывший полузащитник добавил, что из-за такой тактики «Арсенал» теряет свой креативный потенциал, а болельщики не выражают недовольство только из-за текущего лидерства клуба в чемпионате.

На данный момент «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ с 67 очками после 30 туров, опережая «Манчестер Сити» на семь очков. Сегодня, 11 марта, «Арсенал» сыграл вничью с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (1:1). Единственный гол «канониров» забил Кай Хаверц на 89-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.