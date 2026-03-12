Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Челси»: Энцо Фернандес сравнял счёт на 58-й минуте

«ПСЖ» — «Челси»: Энцо Фернандес сравнял счёт на 58-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» (Франция) и «Челси» (Англия). Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес. Счёт в матче 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес сравнял счёт на 58-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Брэдли Баркола на 10-й минуте. Защитник лондонцев Мало Гюсто сравнял счёт на 28-й минуте. Форвард Усман Дембеле вывел вперёд парижан на 40-й минуте. Отметим, атака началась с сейва российского вратаря Матвея Сафонова.

Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место.«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Хвича положил красоту «Челси»! «ПСЖ» разбирает англичан в Париже! LIVE
Live
Хвича положил красоту «Челси»! «ПСЖ» разбирает англичан в Париже! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android