Полузащитник «Реала» Вальверде оформил свой первый хет-трик в карьере

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде забил три гола в ворота «Манчестер Сити» в первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (на данный момент счёт 3:0 в пользу испанской команды). Это первый хет-трик футболиста в карьере. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.