Марсело восхитился Вальверде после хет-трика в матче «Реала» с «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Реала» Марсело сделал публикацию в социальных сетях, в которой отметил полузащитника мадридского клуба Федерико Вальверде. Хавбек сделал хет-трик в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». На момент перерыва счёт 3:0 в пользу «Реала».

«Вальверде — мой кумир! Этот парень невероятен! Так здорово быть фанатом «Реала», — написал Марсело в своём аккаунте в социальной сети.

Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главным арбитром матча назначен Маурицио Мариани из Рима, Италия. Второй матч между командами запланирован на 17 марта и пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.