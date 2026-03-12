Скидки
Марсело восхитился Вальверде после хет-трика в матче «Реала» с «Манчестер Сити»

Комментарии

Бывший защитник «Реала» Марсело сделал публикацию в социальных сетях, в которой отметил полузащитника мадридского клуба Федерико Вальверде. Хавбек сделал хет-трик в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». На момент перерыва счёт 3:0 в пользу «Реала».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Вальверде — мой кумир! Этот парень невероятен! Так здорово быть фанатом «Реала», — написал Марсело в своём аккаунте в социальной сети.

Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главным арбитром матча назначен Маурицио Мариани из Рима, Италия. Второй матч между командами запланирован на 17 марта и пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Полузащитник «Реала» Вальверде оформил свой первый хет-трик в карьере
