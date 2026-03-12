«Будё-Глимт» — «Спортинг»: Хёг довёл преимущество норвежцев до разгромного на 71-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Будё-Глимт» (Норвегия) и «Спортинг» (Португалия). Команды играют на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Иван Кружляк из Словакии. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 71-й минуте форвард «Будё-Глимт» Каспер Хёг забил третий мяч в игре.

Ранее, на 32-й минуте, полузащитник Сондре Брунстад ударом с пенальти вывел норвежцев вперёд. На 45+1-й минуте нападающий Оле-Дидрик Бломберг удвоил преимущество своей команды.

«Спортинг» квалифицировался в 1/8 финала главного клубного турнира Европы, заняв седьмое место в турнирной таблице общего этапа. «Будё-Глимт» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив на стадии плей-офф итальянский «Интер» (3:1, 2:1).