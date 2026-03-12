Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 11 марта, календарь, таблица

Скидки
Лига чемпионов по футболу 2025/2026: результаты на 11 марта, календарь, таблица

11 марта состоялись четыре первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 11 марта:

«Байер» – «Арсенал» – 1:1;
«ПСЖ» – «Челси» – 5:2;
«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» – 3:0;
«Будё-Глимт» – «Спортинг» – 3:0.

Ответные матчи состоятся во вторник, 17 марта.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
