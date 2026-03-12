Полузащитник «Реала» Вальверде за тайм забил столько же, сколько за 75 матчей в ЛЧ
В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Реал» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия). Полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде забил три гола в ворота «горожан» в первом тайме. Столько же мячей он забил в общей сложности за 75 предыдущих игр в данном турнире.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20' 2:0 Вальверде – 27' 3:0 Вальверде – 42'
Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.
На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.
