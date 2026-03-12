«Вальверде сегодня с ума сошёл, что ли?!» Генич — о матче «Реал» — «Манчестер Сити»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на хет-трик полузащитника «Реала» Федерико Вальверде в первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Команды играют в эти минуты на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вальверде сегодня с ума сошёл, что ли?! Он везде!» — написал Генич в телеграм-канале.

Хет-трик в матче с «Манчестер Сити» стал для Вальверде первым в карьере. За первый тайм он забил столько же голов, сколько за предыдущие 75 матчей в ЛЧ.