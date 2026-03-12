«Вальверде сегодня с ума сошёл, что ли?!» Генич — о матче «Реал» — «Манчестер Сити»
Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на хет-трик полузащитника «Реала» Федерико Вальверде в первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Команды играют в эти минуты на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20' 2:0 Вальверде – 27' 3:0 Вальверде – 42'
«Вальверде сегодня с ума сошёл, что ли?! Он везде!» — написал Генич в телеграм-канале.
Хет-трик в матче с «Манчестер Сити» стал для Вальверде первым в карьере. За первый тайм он забил столько же голов, сколько за предыдущие 75 матчей в ЛЧ.
