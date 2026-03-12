Скидки
Гвардиола сравнялся с Алексом Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов УЕФА

Гвардиола сравнялся с Алексом Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов УЕФА
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнялся по количеству матчей в Лиге чемпионов УЕФА с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Теперь у Гвардиолы 190 матчей в турнире, данные приводит статистический портал Squawka.

Рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов принадлежит Карло Анчелотти, который провёл 218 встреч в соревновании.

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу». На данный момент счёт 3:0 в пользу «Реала». Хет-трик за «сливочных» оформил полузащитник Федерико Вальверде.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    
