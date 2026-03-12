Гвардиола сравнялся с Алексом Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов УЕФА

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнялся по количеству матчей в Лиге чемпионов УЕФА с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Теперь у Гвардиолы 190 матчей в турнире, данные приводит статистический портал Squawka.

Рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов принадлежит Карло Анчелотти, который провёл 218 встреч в соревновании.

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу». На данный момент счёт 3:0 в пользу «Реала». Хет-трик за «сливочных» оформил полузащитник Федерико Вальверде.