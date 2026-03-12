Хет-трик Вальверде помог «Реалу» разгромить «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Окончен первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли мадридский «Реал» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала испанская команда. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

На 20-й минуте Федерико Вальверде открыл счёт в этой игре и вывел «сливочных» вперёд, голевую передачу отдал вратарь Тибо Куртуа. На 27-й минуте Вальверде оформил дубль. На 42-й минуте Федерико сделал хет-трик. На 58-й минуте нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор пробил пенальти, но голкипер «горожан» Джанлуиджи Доннарумма отразил этот удар.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.