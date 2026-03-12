Скидки
Реал — Манчестер Сити, результат матча 11 марта 2026, счёт 3:0, 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026

Хет-трик Вальверде помог «Реалу» разгромить «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Окончен первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли мадридский «Реал» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала испанская команда. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

На 20-й минуте Федерико Вальверде открыл счёт в этой игре и вывел «сливочных» вперёд, голевую передачу отдал вратарь Тибо Куртуа. На 27-й минуте Вальверде оформил дубль. На 42-й минуте Федерико сделал хет-трик. На 58-й минуте нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор пробил пенальти, но голкипер «горожан» Джанлуиджи Доннарумма отразил этот удар.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА
«Реал» уничтожает «Сити» в Лиге чемпионов! У Вальверде – хет-трик за полчаса! LIVE
