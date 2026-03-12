Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Будё-Глимт — Спортинг, результат матча 11 марта 2026, счёт 3:0, 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026

«Будё-Глимт» разгромил «Спортинг» в 1/8 финала Лиги чемпионов, Хайкин сыграл «на ноль»
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Будё-Глимт» (Норвегия) и «Спортинг» (Португалия). Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Кружляк из Словакии. Крупную победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Брунстад – 32'     2:0 Бломберг – 45+1'     3:0 Хёг – 71'    

На 32-й минуте полузащитник Сондре Брунстад ударом с пенальти вывел норвежцев вперёд. На 45+1-й минуте нападающий Оле-Дидрик Бломберг удвоил преимущество своей команды. На 71-й минуте форвард «Будё-Глимт» Каспер Хёг забил третий мяч в игре. Российский вратарь норвежцев Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут и не пропустил.

Ответный матч между «Спортингом» и «Будё-Глимт» состоится во вторник, 17 марта. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в четвертьфинале ЛЧ с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Байер» (первый матч — 1:1).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android