Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Байера»: это был топовый матч с топовой командой, но обидно, что сыграли лишь 1:1

Тренер «Байера»: это был топовый матч с топовой командой, но обидно, что сыграли лишь 1:1
Комментарии

Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом» (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Андрих – 46'     1:1 Хаверц – 89'    

«У меня смешанные эмоции. Мы играли хорошо и почти не позволяли сопернику создавать моменты, были активны и здорово обращались с мячом. Это был топовый матч с топовой командой. Конечно, очень обидно, что мы всего лишь сыграли 1:1. Теперь отправляемся в Лондон с большими надеждами. На «Арсенал» сейчас оказывается серьёзное давление. Мы с нетерпением ждём этого матча и хотим преподнести сенсацию», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «фармацевты» по сумме двух встреч победили «Олимпиакос» со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «канониры» набрали 24 очка и заняли первое место.

Материалы по теме
«Арсенал» чудом отскочил! «Байер» едва не прибил гегемона ЛЧ его же приёмом «Арсенал» чудом отскочил! «Байер» едва не прибил гегемона ЛЧ его же приёмом
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android