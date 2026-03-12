Тренер «Байера»: это был топовый матч с топовой командой, но обидно, что сыграли лишь 1:1

Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом» (1:1).

«У меня смешанные эмоции. Мы играли хорошо и почти не позволяли сопернику создавать моменты, были активны и здорово обращались с мячом. Это был топовый матч с топовой командой. Конечно, очень обидно, что мы всего лишь сыграли 1:1. Теперь отправляемся в Лондон с большими надеждами. На «Арсенал» сейчас оказывается серьёзное давление. Мы с нетерпением ждём этого матча и хотим преподнести сенсацию», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «фармацевты» по сумме двух встреч победили «Олимпиакос» со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «канониры» набрали 24 очка и заняли первое место.