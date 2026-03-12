Вальверде стал вторым уругвайцем в истории с хет-триком в Лиге чемпионов

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Реал» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия). На данный момент счёт 3:0 в пользу испанской команды — хет-триком в первом тайме отметился Федерико Вальверде. Это второй уругваец в истории с подобным достижением в главном турнире Старого Света.

Первым уругвайцем с хет-триком в Лиге чемпионов был экс-игрок «Депортиво» Вальтер Пандиани в сезоне-2000/2001.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.