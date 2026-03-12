В концовке матча «ПСЖ» с «Челси» произошла массовая потасовка из-за действий Нету

В ночь с 11 на 12 марта завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором французский «ПСЖ» переиграл английский «Челси» со счётом 5:2. В концовке данной встречи состоялась массовая потасовка, которая началась с действий португальского вингера лондонцев Педру Нету.

На 90+2-й минуте встречи Нету за пределами поля хотел взять мяч у специально обученного болбоя, но сделал это с агрессией, толкнув мальчика в грудь, после чего тот повалился на газон. За юного стюарта вступились игроки парижан. Потасовка продлилась не более пары минут, судьям удалось успокоить участвовавших в стычке, при этом не показав ни одной карточки.

Фото: Кадр с трансляции Okko Спорт

Фото: Кадр с трансляции Okko Спорт

Фото: Кадр с трансляции Okko Спорт

Отметим, что сразу после завершения данного эпизода красно-синим удалось забить пятый мяч в матче. Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.