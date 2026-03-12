Скидки
В концовке матча «ПСЖ» с «Челси» произошла массовая потасовка из-за действий Нету

Комментарии

В ночь с 11 на 12 марта завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором французский «ПСЖ» переиграл английский «Челси» со счётом 5:2. В концовке данной встречи состоялась массовая потасовка, которая началась с действий португальского вингера лондонцев Педру Нету.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

На 90+2-й минуте встречи Нету за пределами поля хотел взять мяч у специально обученного болбоя, но сделал это с агрессией, толкнув мальчика в грудь, после чего тот повалился на газон. За юного стюарта вступились игроки парижан. Потасовка продлилась не более пары минут, судьям удалось успокоить участвовавших в стычке, при этом не показав ни одной карточки.

Фото: Кадр с трансляции Okko Спорт

Фото: Кадр с трансляции Okko Спорт

Фото: Кадр с трансляции Okko Спорт

Отметим, что сразу после завершения данного эпизода красно-синим удалось забить пятый мяч в матче. Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

